恐怖！氣話當真 狠夫拿球棒打懷胎5月妻
2017-01-03 20:27
〔記者王定傳／新北報導〕新北市32歲陳姓男子前年與王姓前妻發生爭執，他氣到拿木製球棒敲自己頭部，又因王女說氣話：「外面有很多男人，不需要你」竟拿斷掉半截球棒，毆打懷胎5月的王女；新北地院今依重傷害未遂罪，判陳2年徒刑，考量他自首，雙方和解，緩刑5年，並禁止他騷擾前妻，可上訴。
檢警調查，陳男與王女雖已離婚仍同居，兩人育有一子，王女當時還懷胎5月，去年8月6日，雙方因經濟問題產生爭執，陳男覺得自己「很沒用」，跑到陽台拿球棒自敲頭部，打到斷裂，又聽到王女說氣話，竟撿起半截球棒，朝王女頭部揮擊。
陳男見前妻流血倒地，即時停手，趕緊通報救護人員及員警到場，王女送醫經診斷除頭皮多處撕裂傷，雙手掌、前臂挫傷外，還有不規則子宮收縮等傷害；檢方認為陳男觸犯殺人未遂罪嫌，他否認有殺人犯意。
合議庭認為，陳男是拿較不尖銳的半截球棒攻擊，見王女流血後，除停手還拿浴巾包裹，並主動通報救護人員，雖王女受傷，但未達致命程度，且王女也說兩人仍有感情，陳對她很好，有時因經濟問題才會起爭執，無殺人動機，可見他辯稱一時衝動才動手，偵查時愧疚才坦承殺人未遂犯行可採信。
合議庭認定陳男所為是觸犯重傷害未遂罪，考量王女具狀表示陳男已真心懺悔，且按月給和解金，願意原諒，因此給予緩刑，但也禁止陳再施暴或騷擾，並遠離王女住處200公尺。
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