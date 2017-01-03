借朋友手機拍性愛照 高職女遭散佈裸照
2017-01-03 20:03
〔記者王定傳／新北報導〕楊姓女高職生向呂姓好姐妹借相機，跟男友拍性愛照，返還時要求呂女回傳照片後刪除，呂女反將照片貼在LINE群組上，魏姓女同學得知在臉書罵楊是「婊子」還嗆說：「握有性愛照」，另一名同學黃女翻拍照片傳給其他同學「欣賞」；新北地院判3女賠償19萬餘元。
楊女提訴指出，她與呂女、魏女及黃女原本都是高職同學，與呂女更是好姐妹，後來漸行漸遠，去年間，由於呂女把照片貼在群組上，迅速流傳，魏女得知後竟在臉書罵她是「婊子」還嗆：「手上握有某人性愛照」鄉民見狀紛紛索討裸照。
楊女還指，黃女也向呂女翻拍照片，給其他同學看，害她寢食難安，只能在自己班上活動，不敢跟隔壁班同學交談，且此事她工作的飯店都知道，導致她原先努力毀於一旦，無法繼續工作，罹患憂鬱症等，多次輕生割腕，求償120萬。
呂、魏兩女都說慰撫金太高；黃女則說她並未翻拍照片，而是其他同學拿她相機拍攝。
法官調查，少年法庭調查時，呂、魏均坦承其行為，且性愛照是隱私，呂女沒刪除，卻轉傳出去，已侵害到楊女隱私，魏女在臉書嗆握有裸照還稱楊是「婊子」則侵害名譽，雖黃女辯稱沒有主動翻拍，但她把其他同學翻拍照傳給他人，已侵害隱私，判3女各賠6萬餘元；可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 防中國山寨 俄焊死蘇愷35戰機關鍵部位
- 金雞報喜點燈 鹿港文武廟送好禮
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 藍自家民調支持度居冠 綠委諷：活在自己世界
- 自由廣場》中國青年談台灣旅遊
- 桃園今日限定！ 捐血送高麗菜或白菜
- 大咖跨年棄台 曾國城虧新秀有舞台
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- MLB》建仔明返美找新東家 這5隊剛好缺優秀右投
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 張克帆堅持開車距離 驚險保住一命
- 電業法修法回饋 電信法恐比照
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 韓流新4天王出爐！孔侑票房王穩坐江山
- 造橋2火車站 改造步道修棧道
- 中國台商圈傳「黑名單」 擬遭調高「買碳費」整治
- 國民黨：不信黨產會不抗告
- 你找到幾個？《人民日報》PO拼字遊戲被抓包一堆髒話
- 馬路上有塊大石頭？ 竟是保育類象龜在散步
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 崔順實之女遭逮背後真相 是JTBC記者報警舉報她
- 自由廣場》期待八退將譴責王洪光
- 一例一休 雲林五鄉鎮將改為週收五天垃圾
- 成大、秀傳醫療體系簽署合作協議
- 迎接2017曬辣肉 薔薔海島放風蜜臀
- 查不到違規食品？ 衛局：沒重複公布
- NBA》林書豪逾半季掛傷兵 感動隊友「不只是隊友」
- 因應一例一休 國道客運盼春節後就漲票價
- 吉隆坡消防員苦哈哈 8成緊急案件都在拯救小雞雞
- 疑收受商人餽贈 以總理遭刑事偵查
- 量能凍 闢財源 號子可分租賣咖啡
- 奇美博物館25週年 首推主題導覽、Pepper客服
- 木柵路四、五段合併徵收 將開說明會
- 黃小柔生女吃全餐 痛歪了…迎小桃子
- 勞動部統計 529名勞工放無薪假跨年
- 《熊娃娃的夢》賞劇種樹愛地球
- 自由廣場》國徽國旗法 乾脆廢了
- 台鐵醞釀春節罷工 賀陳旦︰會持續溝通
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：借朋友手機拍性愛照 高職女遭散佈裸照
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分