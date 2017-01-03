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借朋友手機拍性愛照 高職女遭散佈裸照

2017-01-03  20:03

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓女高職生向呂姓好姐妹借相機，跟男友拍性愛照，返還時要求呂女回傳照片後刪除，呂女反將照片貼在LINE群組上，魏姓女同學得知在臉書罵楊是「婊子」還嗆說：「握有性愛照」，另一名同學黃女翻拍照片傳給其他同學「欣賞」；新北地院判3女賠償19萬餘元。

楊女提訴指出，她與呂女、魏女及黃女原本都是高職同學，與呂女更是好姐妹，後來漸行漸遠，去年間，由於呂女把照片貼在群組上，迅速流傳，魏女得知後竟在臉書罵她是「婊子」還嗆：「手上握有某人性愛照」鄉民見狀紛紛索討裸照。

楊女還指，黃女也向呂女翻拍照片，給其他同學看，害她寢食難安，只能在自己班上活動，不敢跟隔壁班同學交談，且此事她工作的飯店都知道，導致她原先努力毀於一旦，無法繼續工作，罹患憂鬱症等，多次輕生割腕，求償120萬。

呂、魏兩女都說慰撫金太高；黃女則說她並未翻拍照片，而是其他同學拿她相機拍攝。

法官調查，少年法庭調查時，呂、魏均坦承其行為，且性愛照是隱私，呂女沒刪除，卻轉傳出去，已侵害到楊女隱私，魏女在臉書嗆握有裸照還稱楊是「婊子」則侵害名譽，雖黃女辯稱沒有主動翻拍，但她把其他同學翻拍照傳給他人，已侵害隱私，判3女各賠6萬餘元；可上訴。

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  • 楊姓女高職生向呂姓好姐妹借相機，跟男友拍性愛照，返還時要求呂女回傳照片後刪除，呂女反將照片貼在LINE群組上。（情境照）

    楊姓女高職生向呂姓好姐妹借相機，跟男友拍性愛照，返還時要求呂女回傳照片後刪除，呂女反將照片貼在LINE群組上。（情境照）

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