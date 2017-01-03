不爽前女友「無縫接軌」開槍打情敵 醋男到案竟說…

2017-01-03 20:09

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲男子陳柏宏，不爽37歲江姓前女友與他分手後1個月就「無縫接軌」，與張姓舊愛復合還同居，竟開車衝撞2人還開槍打傷張男，隨即逃逸無蹤，據了解，陳嫌犯案後躲藏在住家附近的大樓，花到只剩下50元，走投無路才出面投案，警方透露，陳嫌到案後第1句話說：「我對不起她，我愛她！」讓警方痛斥：「早知如此何必當初！」

警方調查，陳嫌犯案後逃到台北市龍江路住處附近的大樓躲藏，第1天還有錢買東西吃，還能在屋頂看跨年煙火，但後來沒錢，後2天只有喝水未進食，身上也無手機，最後走投無路，才用公共電話打給父親，要求幫忙找律師，到案時身上只剩50元。

警方表示，陳嫌到警局後主動要求打電話：「我對不起她，我想打電話跟她說我愛她！」隨後狼吞虎嚥吃下警方提供的便當，目前警方已將陳嫌帶出尋找兇槍，詳細案情仍待偵訊後釐清。