男遭警盤查 持假警證裝「自己人」遭識破

2017-01-03 19:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕有毒品前科的27歲張姓男子，與薛姓友人在工地被警方盤查，張男被搜身時，故意拉下外套，亮出左胸前的紅色警察服務證，佯稱「自己人」，事後被帶回派出所偵訊，所長察覺有異追查後才發現張男持偽造警察證，新北地檢署今依偽造特種文書罪嫌將張男起訴，並建請法院加重其刑。

今年3月30日，警方在新北三重工地盤查薛男與張男，張男被搜身時刻意拉下外套拉鍊，秀出胸前的警察服務證，事後警方將2人帶回派出所，因派出所地下室餐廳與偵訊室連在一起，為將2人隔離，薛男被帶往偵訊室，而員警因誤以為張男是警察，心防較鬆懈，而將他帶至餐廳訊問。

後承辦員警向所長報告此事，所長察覺有異，要求張男交出警察服務證，張男矢口否認持有警察證，但翌日在派出所餐廳工作的劉婦，撿到貼著張男照片的警察服務證，檢方因此認定張男偽造文書犯行，將他起訴。