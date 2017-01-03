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價值百萬包裹寄中國失蹤 義守交換生急索賠

2017-01-03  21:12

〔即時新聞／綜合報導〕就讀高雄義守大學的多名中國交換生，上個月委託物流業者寄送25個包裹回中國，日前竟被告知「包裹遺失」，讓中國學生群情激憤。

據《蘋果》報導，這20多名中國交換生上個月15日委託高雄一家物流公司，寄送25個包裹到中國，裡頭有台灣土產、美妝藥品、流行衣物等物品，總價將近20萬人民幣（約92萬台幣）。幾天後物流業者卻回報表示，包裹18日抵達福建後被其他業者誤載，目前下落不明，讓交換生傻眼。

交換生向媒體控訴業者處理態度差，懷疑包裹是被業者「黑了」偷偷拿去變賣，由於交換生15日前要趕回中國過年，擔心無法好好處理此事。物流公司陳姓負責人則表示，根據合約公司願意賠償運費的3倍（約30萬台幣），但學生堅不接受，要求全額賠償，目前已請義守大學生活輔導組協助雙方協調，爭取至少運費5倍的賠償。

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  • 就讀高雄義守大學的多名中國交換生，上個月委託物流業者寄送25個包裹回中國，日前竟被告知「包裹遺失」，讓中國學生群情激憤。（圖擷取自網路）

    就讀高雄義守大學的多名中國交換生，上個月委託物流業者寄送25個包裹回中國，日前竟被告知「包裹遺失」，讓中國學生群情激憤。（圖擷取自網路）

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