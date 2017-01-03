生下女嬰竟不知生父姓名 狠心媽涉遺棄獲緩起訴
2017-01-03 19:51
〔記者錢利忠／台北報導〕莊姓女子透過手機交友軟體結交男友，只交往3個月就分手的她，此時已懷有身孕，但她賭氣不願與孩子生父往來，隱瞞家人生下女嬰後，因無力扶養，竟將女嬰遺棄在台北市無人管理的公寓內，吃上遺棄罪官司；台北地檢署考量她犯後態度良好，且深表悔悟，同意將她緩起訴，期限1年，條件是支付公庫2萬元。
檢方調查，去年10月20日晚上9點多，莊女從新北市三重區搭捷運至台北市訪友，返家途中經過新生北路二段一處無人管理的公寓，發現公寓大門沒關，竟臨時起意以外套遮蓋女兒的身體，將年僅2週大的女兒棄置在公寓樓梯間的紙箱內。
所幸大樓劉姓住戶返家時，聽見樓梯間傳來女嬰哭聲，立即報警處理，社會局獲報後緊急安置，女嬰這才脫險；檢警根據附近監視器畫面，循線約談莊女，她到案承認遺棄女兒，並指自己無力扶養，又不敢讓家人知道，才會將女兒放在該處，希望讓有緣人認養。
檢方勘查案發現場附近17張監視器畫面，並比對劉姓住戶及莊女的說詞，認定莊女涉遺棄罪證明確，考量她並無前科，因一時失慮才遺棄女兒，且犯後已深表悔悟，歷經此次司法偵查程序後應有所警惕，所以同意給予她一次自新的機會，給予她緩起訴。
檢警調查，擔任服務生的莊女，月薪約3萬元，獨自在三重區租屋的她，扣掉7000元房租及日常開銷後，薪水所剩無幾；前年底她透過手機交友軟體「BeeTalk」結識女嬰生父，但只知道對方綽號，卻不知真名，雙方熱戀3個月即因個性不合分手，她一氣之下刪掉交友網站的帳號及密碼，後來竟忘記對方所使用的綽號，以致生下女嬰後，無法聯繫上生父。
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