女居服員遇色老伯猥褻騷擾 提告討公道

2017-01-03 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名女性居家服務員協助65歲老伯伯進行盥洗，卻遭到老伯猥褻騷擾，居服員決定提告來討個公道，也呼籲居服員留意自身安全。

據《TVBS》報導，一名女性居服員經社會局媒合，到一名小中風的老伯伯家中服務，卻發現老伯伯在盥洗時對她進行猥褻動作，讓她相當不舒服，她說「我覺得這是對我們居服員很大的侮辱跟不尊重。」事後她向社會局反應，卻被社會局告知要「自行提告」，讓她相當無奈，但仍決定提起告訴。

據報導，居服員從業人員中女性占了9成，男性只占1成，且受照顧者也多會抗拒男性居服員，高屏照服合作社主任殷清莉就指出：「男性的居服員女案主都不會接受，甚至覺得男的怎麼會來做這個？」資深居服員往往透過站在案主後方或是行動不便的一側，來避開鹹豬手；現在有居服員決定向涉嫌性騷擾的案主提出告訴，為自己討回公道，並期盼能喚起居服員拒絕職場性騷擾。