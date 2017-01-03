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扯！開槍打情敵 通緝犯跑路不忘看跨年煙火

2017-01-03  19:30

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲男子陳柏宏，因不滿江姓女友與他分手1個月後就與張姓舊愛複合還同居，怒火中燒的陳男在去年31日上午7時許，張男騎機車接送江女上班，陳男開車尾隨2人至新北市蘆洲區國道路二段，隨後駕車從後撞倒2人，並下車朝張男開槍，張男脊椎中彈，急救後撿回一命，而陳男犯案後逃往台北市。

警方調查，陳嫌犯案後先將小轎車停在五股區中興路，隨後搭車逃回台北市龍江路住家附近1棟大樓頂樓躲藏，據了解，陳嫌雖在跑路，但還有閒情逸致在頂樓觀賞101煙火，躲到今日中午11時許才主動到新北市蘆洲分局投案。

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  • 警方帶著陳嫌出外找兇槍。（記者曾健銘翻攝）

    警方帶著陳嫌出外找兇槍。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 情敵 槍砲彈藥刀械管制條例 跨年煙火 通緝犯 開槍
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