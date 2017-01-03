針灸「媽媽手」被襲臀？ 提告後才驚知是密醫

2017-01-03 19:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名剛生產完的婦人，產後有了「媽媽手」（肌腱炎），透過保母介紹至新北永和一家推拿診所看病，針灸過程中，因針掉到婦人內褲，黃姓推拿師將手伸入內褲撿針，挨告性騷擾，事後2人達成和解，婦人撤告，性騷擾部分不起訴，但黃男坦承無中醫執照，卻擅自進行醫療行為，新北地檢署予其緩起訴處分，條件是得上繳國庫20萬元。

今年6月，婦人至診所接受針灸治療，60歲的黃男將針插在媽媽屁股與腰間部位時，竟還要求婦人將身體轉正，方便他推拿腿部，婦人質疑：「這樣針會掉！」黃男表示：「針會自己掉」，要婦人不用理會，結果婦人翻身後，腰間的針竟掉進婦人內褲裡，黃男伸手進內褲裡找針，讓婦人覺得被偷摸屁股，怒而提告。

庭訊時，婦人主動表示願意與黃男進行調解，黃男否認性騷擾，但最後仍賠錢換取撤告，並自承無醫師執照，卻幫病患針灸、給藥，檢方考量其坦承犯行，深表悔悟，因此做出緩起訴處分。