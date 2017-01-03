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畫家不滿被分手 失控指侵前女友獲緩刑

2017-01-03  19:17

〔記者黃捷／台北報導〕李姓畫家不滿女友寧寧（化名）提分手，一氣之下竟違反寧寧意願，以手指性侵女友2次，還逼寧寧跪在浴室聽他念佛，遭士林地檢署依妨害性自主起訴。士林地方法院宣判，認為李男只是一時情緒失控，事後也與寧寧達成和解，判他1年10月徒刑，緩刑3年。

判決指出，李男與寧寧曾同居新北市，寧寧前年7月提分手，回到兩人過去住處收拾物品時，李男氣得朝寧寧丟擲飲料、作畫顏料，再命寧寧脫光，趴在客廳地上抬高屁股，以手指插入女友陰道10多下，性侵得逞。

寧寧開口求饒，李男仍不罷手，再命寧寧去洗澡，但寧寧一進入浴室，他立刻尾隨進入，強逼寧寧跪地，聽他講述觀想、觀佛，直到寧寧雙膝腫痛、改成坐姿，他又命寧寧張開雙腿，再次以手指插入陰道10多下得逞。

寧寧警詢時供稱，李男第一次性侵他，之前從沒發生過類似事件，並沒有打算對李男提告。因妨害性自主屬公訴罪，警方仍依法送辦，士林地檢署去年7月起訴。

合議庭認為，李男應非粗暴之人，寧寧從頭到尾沒有想提告的意思，案發後更陪同李男看精神科，2人並當庭達成和解，寧寧表明原諒，因此判李男緩刑。

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  • 李姓畫家不滿女友寧寧（化名）提分手，一氣之下竟違反寧寧意願，以手指性侵女友2次。（情境照）

    李姓畫家不滿女友寧寧（化名）提分手，一氣之下竟違反寧寧意願，以手指性侵女友2次。（情境照）

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