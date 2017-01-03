3歲男童誤食安毒 裝毒夾鏈袋原來長這樣

2017-01-03 18:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名3歲男童今日上午誤食安非他命，出現精神亢奮情況，隨後陷入昏迷。男童的母親及姐姐趕緊將他送醫搶救，幸無大礙。男童母親的黃姓同居男友擔心被警方查獲，將男童誤食的夾鏈袋帶走。警方追查之後，掌握黃男行蹤，他自行到案說明，也一併起出含有安非他命殘渣的夾鏈袋。

警方查看夾鏈袋上，確實有男童母親說的咬痕，證明有人咬破夾鏈袋，但是否為男童咬破，為了釐清案情，將會交由鑑識科採證後比對。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆