開槍又撞情敵 通緝犯今投案

2017-01-03 18:46

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲陳姓男子，因不滿江姓女友與他分手後迅速與張姓舊愛複合，怒火中燒的陳男在去年31日上午，開車尾隨2人至新北市蘆洲區國道路二段，隨後駕車從後撞倒2人，並下車朝張男開槍，隨後逃逸無蹤，張男急救後撿回一命。

陳男犯案後躲藏在台北市，接連3天都未回家，直到今日中午才主動到新北市蘆洲警分局投案，目前警方正在搜索遭丟棄的手槍，詳細案發過程仍待釐清。