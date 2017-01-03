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開槍又撞情敵 通緝犯今投案

2017-01-03  18:46

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲陳姓男子，因不滿江姓女友與他分手後迅速與張姓舊愛複合，怒火中燒的陳男在去年31日上午，開車尾隨2人至新北市蘆洲區國道路二段，隨後駕車從後撞倒2人，並下車朝張男開槍，隨後逃逸無蹤，張男急救後撿回一命。

陳男犯案後躲藏在台北市，接連3天都未回家，直到今日中午才主動到新北市蘆洲警分局投案，目前警方正在搜索遭丟棄的手槍，詳細案發過程仍待釐清。

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  • 陳男犯案後躲藏在台北市，接連3天都未回家，直到今日中午才主動到新北市蘆洲警分局投案。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

    陳男犯案後躲藏在台北市，接連3天都未回家，直到今日中午才主動到新北市蘆洲警分局投案。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

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相關關鍵字： 情敵 槍砲彈藥刀械管制條例 蘆洲 開槍
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