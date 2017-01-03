網友標示總統官邸要中國射飛彈 府：心態可議

2017-01-03 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對有網友在臉書張貼標示台灣總統官邸的GOOGLE地圖與座標，並貼文留言要中國的飛彈往該座標打，總統府今回應說，國軍有完整的反飛彈能力，但網友心態可議。

有網友昨深夜在臉書社團「2017罷免蔡英文聯盟」中貼文，附上的貼圖卻是標註了座標的總統官邸地圖，上面還寫著「打不中的話，解放軍就真的解散算了~」，該文之後被轉貼到PTT，引發網友痛批實在太誇張。

《中央社》報導，總統府發言人黃重諺今針對此事表示，國軍有完整的反飛彈能力，能確保國人跟相關設施的安全，官邸的位置也不是機密，但網友這樣標示並鼓吹他國攻擊，「心態上確實可議」。