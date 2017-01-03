網友標示總統官邸要中國射飛彈 府：心態可議
2017-01-03 21:05
〔即時新聞／綜合報導〕針對有網友在臉書張貼標示台灣總統官邸的GOOGLE地圖與座標，並貼文留言要中國的飛彈往該座標打，總統府今回應說，國軍有完整的反飛彈能力，但網友心態可議。
有網友昨深夜在臉書社團「2017罷免蔡英文聯盟」中貼文，附上的貼圖卻是標註了座標的總統官邸地圖，上面還寫著「打不中的話，解放軍就真的解散算了~」，該文之後被轉貼到PTT，引發網友痛批實在太誇張。
《中央社》報導，總統府發言人黃重諺今針對此事表示，國軍有完整的反飛彈能力，能確保國人跟相關設施的安全，官邸的位置也不是機密，但網友這樣標示並鼓吹他國攻擊，「心態上確實可議」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 昔受助今回報 1家4代捐2千萬助學
- （影音）被算命唱衰戀情 瑤瑤吐槽「分手第4年了 」
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 減少蛀牙 醫師說最有效方法是…
- 遼代貴妃墓 發現大量鑲嵌金銀瓷器
- 深圳女網賽╱張凱貞爆冷 扳倒瑞士強敵
- 頭份公所廣場連假不給停車 民眾怨
- 日台交協揭牌 日：日台友好關係全球少見
- MLB》建仔明返美找新東家 這5隊剛好缺優秀右投
- SBL》張智峰展現老將身手 生涯7度獲選單週最佳球員
- 華信春節離島再增36架次 今晚6時開放訂位
- 巴西監獄暴動 約60人死亡
- 科技神速 動力火車爆2小時可錄一首
- 「戴套紅蘿蔔」躺公園 網友：一看就是內行人
- 北京宣稱2016空氣品質有改善 中網友酸：笑話
- 最受歡迎媳婦星座 調查：天秤女奪冠！
- 打正妹型男牌 民進黨新增七年級發言人
- 〈彩虹之愛〉關於失戀
- 2017台北跨年夜 她輕鬆登上收視王寶座
- 新年星希望 不對稱焦點
- 遊土耳其遇恐攻 二度中彈的他靠這兩招逃過死劫
- 美、德 立法 遏止假新聞
- 2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7
- 把試吃當成吃到飽 麵包店奧客橫行
- 立院擬開臨時會 國民黨批壓縮預算審查
- 崔順實之女延長監禁 最快二月才能返韓
- 雙胞胎2分鐘內前後出生 生日竟是不同年份
- 網球》新年首戰開紅盤 小威強勢復出
- 宣傳北市新陳情系統 柯P：投訴總統都能處理
- 圖方便亂停車 七星潭每週至少2起糾紛
- 去年六都買賣移轉棟數僅18.2萬棟 創26年來新低
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 義大利極樂神父 與15女亂搞還拍片紀錄
- 誤食姑婆芋中毒 徐國勇今露面笑談吃飯要小心
- 2017首場流星雨來了 今晚大爆發
- 一例一休上路後遺症 加油卡開春優惠縮水
- 2017觀光生態年 茂林紫斑蝶打頭陣
- 吉隆坡消防員苦哈哈 8成緊急案件都在拯救小雞雞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：網友標示總統官邸要中國射飛彈 府：心態可議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分