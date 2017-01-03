美髮師跳樓斷魂 耿姓男友3萬交保、限制住居

2017-01-03 18:09

〔記者錢利忠／台北報導〕25歲湯姓美髮師不滿耿姓男友與前女友藕斷絲連，前晚到耿男住處談判，酒後相擁入睡，昨清晨湯女卻搭電梯直上12樓墜樓身亡，檢方認為耿男案發前曾揚言「要去死我陪你」，且事後已刪除與湯女LINE對話的部分紀錄，今天下午4點多，以涉加工自殺罪將他移送北檢複訊，今天下午5點30分，訊後被依加工自殺罪，諭令3萬元交保，並限制住居。

今天下午5點50分，耿男交保離去時，面對記者追問不發一語。