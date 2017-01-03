刷地沒放警示牌？女子摔斷腿怒告蔥油餅名店

2017-01-03 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄭姓女子路過基隆某知名蔥油餅店，因店面清掃、地面有泡沫而滑倒骨折。鄭女事後向店家要求9萬元醫藥費，因店家不願支付，她憤而提告。

據《TVBS》報導，鄭女指控，她去年11月5日下午經過知名蔥油餅店前，當時店家在清洗騎樓，滿地都是泡沫且沒有警示牌，害她滑倒，造成左小腿骨折，在家休養至今無法工作；向店家要求9萬元醫藥費，對方當初答應，現在又拒絕負責，還說她是「自己走過去滑倒」，只好向店家提告。

店家受訪則表示，鄭女跌倒的時候他們還沒開始刷地，只是在門口洗鍋子，且現場其實有放置警示牌，不能把責任完全推到他們身上。