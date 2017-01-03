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土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌犯落網
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刷地沒放警示牌？女子摔斷腿怒告蔥油餅名店

2017-01-03  21:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄭姓女子路過基隆某知名蔥油餅店，因店面清掃、地面有泡沫而滑倒骨折。鄭女事後向店家要求9萬元醫藥費，因店家不願支付，她憤而提告。

據《TVBS》報導，鄭女指控，她去年11月5日下午經過知名蔥油餅店前，當時店家在清洗騎樓，滿地都是泡沫且沒有警示牌，害她滑倒，造成左小腿骨折，在家休養至今無法工作；向店家要求9萬元醫藥費，對方當初答應，現在又拒絕負責，還說她是「自己走過去滑倒」，只好向店家提告。

店家受訪則表示，鄭女跌倒的時候他們還沒開始刷地，只是在門口洗鍋子，且現場其實有放置警示牌，不能把責任完全推到他們身上。

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  • 女子指控店家刷地沒放警示牌，害她跌倒骨折。圖為小心地滑警示牌。（示意圖，記者俞泊霖攝）

    女子指控店家刷地沒放警示牌，害她跌倒骨折。圖為小心地滑警示牌。（示意圖，記者俞泊霖攝）

  • 女子路過基隆某知名蔥油餅店，因店面清掃、地面有泡沫而滑倒骨折。（圖擷取自TVBS）

    女子路過基隆某知名蔥油餅店，因店面清掃、地面有泡沫而滑倒骨折。（圖擷取自TVBS）

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相關關鍵字： 滑倒 糾紛 賠償 跌倒 醫藥費 骨折
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