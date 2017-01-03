| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

車禍往生無名嬤冰2個月 警民Line尋人1天確認身分

2017-01-03  18:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕跨年夜眾人在徹夜狂歡時，台南警員卻在全國失蹤人口資料庫中，發現台中一名無名氏老婦去年11月車禍往生，一直冰存於台中殯儀館，因而發動LINE群組尋人，在台中警方和里長轉傳合作下，不到24小時在元旦當天認出是前年曾走失尋獲的77歲李姓失智老婦，將儘快找到家人讓她入土為安。

這名老婦去年11月6日在公益路過馬路時不幸被車輛撞死，身上沒有任何證件也沒被報失蹤人口，只能以無名氏身分冰存於殯儀館。近7年成功協尋到3百多名失蹤人口的台南新化派出所警員吳孟育說，從全國失蹤人口資料庫中，發現老婦被公告兩個月多月仍無人認領，但她衣著乾淨，應與人家同住或獨居，在跨年夜時讓他感觸很深，希望能在年前找到她的家人。

吳孟育先從事故地點找地緣關係，透過社會局發現老婦曾出現在北區太原路一帶，主動聯絡長青里長林裕賜，將照片和資料從LINE傳出，希望有人指認，對方又轉傳到當地警里群組，錦平里長游金隆看到後轉傳到多個好友群組，北屯區平陽里長張連進一收到照片，便一眼認出是前年尋獲走失的李姓老婦。

「我花了2個多小時，循循善誘才問出她家電話，印象實在太深刻！」張連進回憶說，前年11月11日李婦去開里民的家門，頭髮又長又白，加上長臉特徵，不知道自己的名字、家人，明顯失智，找來社工也問不出身分，最後他把老婦當小孩哄，拍手鼓勵多想一些，最後才問出她的兒子手機號碼，由警方護送回家。

張連進說，李婦與兒子同住，但兒子是貨運司機，數日才回家，所以老媽媽可能習慣性走失也不知道，他拿出昔日留下的聯絡方式，警方也幫忙找人，但是手機不通，地址也早就搬家，警方表示只要有姓名身分，很快就能找到李奶奶的家人。

廣告
  • 老婦人李淑娟（左二）前年11月走失被里長張連進（左1）發現找出身分。（記者蔡淑媛翻攝）

    老婦人李淑娟（左二）前年11月走失被里長張連進（左1）發現找出身分。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台南新化派出所警員吳孟育是尋人高手，近7年為3百多名失蹤人口找到回家的路。（記者蔡淑媛翻攝）

    台南新化派出所警員吳孟育是尋人高手，近7年為3百多名失蹤人口找到回家的路。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台中北區錦平里長游金隆（中）帶領守望相助隊，常撿到財物包包送領，或找到失蹤人口。（記者蔡淑媛攝）

    台中北區錦平里長游金隆（中）帶領守望相助隊，常撿到財物包包送領，或找到失蹤人口。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Line群組 即時通訊軟體 失智老婦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：車禍往生無名嬤冰2個月 警民Line尋人1天確認身分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.