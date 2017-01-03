車禍往生無名嬤冰2個月 警民Line尋人1天確認身分

2017-01-03 18:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕跨年夜眾人在徹夜狂歡時，台南警員卻在全國失蹤人口資料庫中，發現台中一名無名氏老婦去年11月車禍往生，一直冰存於台中殯儀館，因而發動LINE群組尋人，在台中警方和里長轉傳合作下，不到24小時在元旦當天認出是前年曾走失尋獲的77歲李姓失智老婦，將儘快找到家人讓她入土為安。

這名老婦去年11月6日在公益路過馬路時不幸被車輛撞死，身上沒有任何證件也沒被報失蹤人口，只能以無名氏身分冰存於殯儀館。近7年成功協尋到3百多名失蹤人口的台南新化派出所警員吳孟育說，從全國失蹤人口資料庫中，發現老婦被公告兩個月多月仍無人認領，但她衣著乾淨，應與人家同住或獨居，在跨年夜時讓他感觸很深，希望能在年前找到她的家人。

吳孟育先從事故地點找地緣關係，透過社會局發現老婦曾出現在北區太原路一帶，主動聯絡長青里長林裕賜，將照片和資料從LINE傳出，希望有人指認，對方又轉傳到當地警里群組，錦平里長游金隆看到後轉傳到多個好友群組，北屯區平陽里長張連進一收到照片，便一眼認出是前年尋獲走失的李姓老婦。

「我花了2個多小時，循循善誘才問出她家電話，印象實在太深刻！」張連進回憶說，前年11月11日李婦去開里民的家門，頭髮又長又白，加上長臉特徵，不知道自己的名字、家人，明顯失智，找來社工也問不出身分，最後他把老婦當小孩哄，拍手鼓勵多想一些，最後才問出她的兒子手機號碼，由警方護送回家。

張連進說，李婦與兒子同住，但兒子是貨運司機，數日才回家，所以老媽媽可能習慣性走失也不知道，他拿出昔日留下的聯絡方式，警方也幫忙找人，但是手機不通，地址也早就搬家，警方表示只要有姓名身分，很快就能找到李奶奶的家人。