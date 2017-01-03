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曾躲棉被吞毛巾 嘉義殺妻嫌犯看守所內喉卡異物身亡

2017-01-03  17:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉陳姓男子去年12月15日持刀殺害妻子，妻子傷重不治；陳嫌收押於嘉義看守所，卻因情緒不穩，曾躲在棉被內吞下毛巾，幸好被制止拉出；12月19日他吃晚餐時不斷將食物塞入口中，卡住喉嚨送醫，12月30日不治，檢方今天相驗，確定無他殺嫌疑。

嘉義看守所表示，16日凌晨陳嫌至看守所後，情緒不穩；17日早上家屬帶他平常服用的藥物，讓他服藥，但當晚同房室友發現陳嫌躲在棉被裡，將一條毛巾吞入口中，所方趕緊制止拉出毛巾，隔天將他轉房至鎮靜室。

看守所表示，所方安排輔導，當時陳嫌要求提供心經抄寫，所方有提供，他在鎮靜室內也有抄寫；19日中午陳嫌家人送會客菜，有豬排、豬肉及滷蛋及水果等，所方依規定將食物剪成小塊，中餐陳嫌有吃下；下午4點多，陳嫌吃中午剩下的會客菜時，10多分鐘後突然趴下，所方人員見狀開門進入鎮靜室，發現他疑似噎到無法呼吸，進行急救並報案，由救護車送往嘉義長庚醫院救治。

看守所表示，經調閱監視影像，發現陳嫌在吃晚餐時不斷將食物放入嘴中，密集進食；30日陳嫌有器官衰竭情形，家屬經法院裁定責付後，將陳嫌帶回家中，嚥下最後一口氣。

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  • 嘉義看守所表示，嫌犯的會客菜，都會依規定剪成小塊。（記者林宜樟攝）

    嘉義看守所表示，嫌犯的會客菜，都會依規定剪成小塊。（記者林宜樟攝）

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相關關鍵字： 喉嚨 噎住 噎到 噎死 殺妻
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