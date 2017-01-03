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幫助恍神男過馬路 警查獲MDMA

2017-01-03  17:26

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆警方昨日巡邏，在安樂路上見34歲林男神情恍惚，任意穿越車道，員警擔心他的安危，協助過馬路，意外聞到毒品味，一查他的身上有MDMA等毒品，詢後依違反毒品危害防制條例，移送基隆地檢署偵辦。

基隆市第四警分局中山派出所巡佐戴玉龍、警員張森、陳勁嘉，2日零時15分執行巡邏勤務，赫見林男眼神渙散，無故穿梭安樂路一段上，非常危險，員警立刻上前協助。

未料林男不願配合，言詞閃爍，身上又傳出陣陣毒品味，行徑怪異，經過警方溝通安撫，他才承認手提包內有毒品。

經過檢驗，確認內有17顆MDMA毒品膠囊、79.95公克的安非他命、1.3公克的海洛因，為數不少。

林男向警方供稱，藥物來源為北部某酒店幹部，因平時施用量大，擔心後續漲價，才會大量囤貨，否認轉讓或販賣。

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  • 警方在林男身上查獲MDMA。（記者吳政峰翻攝）

    警方在林男身上查獲MDMA。（記者吳政峰翻攝）

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相關關鍵字： MDMA 基隆 安非他命 毒品 毒品危害防制條例
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