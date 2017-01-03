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張淑晶騙外國遊客 旅社老闆批破壞台灣觀光形象！

老闆陳柏仁指出他們家房型一晚只要1200元。（記者徐聖倫攝）

2017-01-03  17:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕「破壞台灣觀光形象！」張淑晶這次丟臉丟到馬來西亞，也是受害者的香香雙博士大旅社老闆陳柏仁怒批這樣子騙人，根本是幫台灣觀光大扣分！

陳老闆說，那兩位馬籍女性遊客，開開心心的來台灣享受跨年夜，卻遇上張淑晶，人家花了4500元訂房，而旅社房價僅1200，吃了對方3200元不說，還一魚二吃，向我要回房錢，天底下哪有這種道理。

陳老闆對於這次遭遇感到非常氣憤，他說，因為張淑晶不斷來亂，她甚至作賊喊抓賊，主動找警方到場，道理講不過又調頭走人，簡直浪費社會資源。

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  • 張淑晶趁馬籍遊客出門跑到旅社要求退房退錢。（圖為旅社陳老闆提供）

    張淑晶趁馬籍遊客出門跑到旅社要求退房退錢。（圖為旅社陳老闆提供）

  • 老闆陳柏仁說，當初馬籍遊客所住房型，僅需台幣1200。（記者徐聖倫攝）

    老闆陳柏仁說，當初馬籍遊客所住房型，僅需台幣1200。（記者徐聖倫攝）

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