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女子車停路中央爆睡 搜出毒逮正著

2017-01-03  17:22

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市30歲何姓女毒蟲，今日上午11時許開車至三重區，孰料，在疏洪東路、重新路口等待紅燈時何女突然犯睏，她不管車輛就停在內車道上，直接在車上爆睡，警員到場後起初以為是身體不適，趕緊請來警消破窗，沒想到何女突然從睡夢中驚醒：「你們幹嘛？」讓警員傻眼，事後查出何女有毒品前科，搜索車內果然搜出毒品、吸食器等違禁品，當場將她上銬帶回警局。

新北市三重警分局中興橋派出所表示，今日中午11時許接獲民眾報案，指稱三重疏洪東路上有輛黑色小轎車違規停在內側車道，後車按喇叭都沒反應，巡邏警員到場了解，發現有名女子仰躺在駕駛座上，無論如何拍打車窗，女子不為所動，起初以為女子是身體不適，連忙請來消防人員幫忙破窗搶救，打開車門後才發現女子正在呼呼大睡。

警方查驗身分後發現何女有多項毒品前科，連帶搜索車輛，結果在車內搜出K菸1支、混合型毒品12.75公克、大麻吸食器等違禁品，當場將她扭送警局；偵訊時何女供稱當時只是覺得睏，閉目養神一下，沒想到一睡不醒，隨即也承認毒品是自己要吸食的，警方訊後依毒品罪嫌將她移送法辦。

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  • 女毒蟲等紅綠燈時睡著，車輛直接停在車道上，警員到場了解。備註：照片來源為三重分局。（記者曾健銘翻攝）

    女毒蟲等紅綠燈時睡著，車輛直接停在車道上，警員到場了解。備註：照片來源為三重分局。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣大麻吸食器。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣大麻吸食器。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣混合型毒品、K他命香菸。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣混合型毒品、K他命香菸。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣混合型毒品。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣混合型毒品。（記者曾健銘翻攝）

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