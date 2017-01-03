張淑晶涉詐騙馬籍旅客 新北檢簽分他字案偵辦

2017-01-03 17:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕官司纏身的「惡房東」張淑晶，被爆出又使用新的詐騙手法，除了詐騙馬來西亞籍旅客、從中賺取房費差價，還要求旅社老闆退費，「一魚兩吃」，新北地檢署今天下午主動剪報分案，簽分「他」字案偵辦。

張淑晶在國際訂房網站刊登廣告，2名馬來西亞籍遊客透過國際訂房網花了150美元（約台幣4500元），去年12月31日向張女訂了豪華飯店準備在台開心跨年，未料來台後，張女卻謊稱沒房間，要他們改住在新北永和每晚1200元的平價旅社。

張淑晶藉此從中賺取3千多元的價差，還稱「入住的又不是我」，要求旅社退費，旅社業者堅持不退，痛斥張女根本「一魚兩吃」，雙方都要騙，拿出手機搜證報警後，張淑晶才悻悻然離去。

張淑晶與男性友人黃鐸，被控以隱匿租約不利條款、騙連帶保證人是聯絡人的手法，逼索違約金，不從就誣告房客與親友，前年4月，新北地檢署依詐欺、誣告等44罪起訴張女，並具體求刑8年以上，案件新北地院審理中。