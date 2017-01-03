美髮師墜樓死 耿姓男友涉加工自殺移送複訊

湯女的男友耿令凡，被以加工自殺罪移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

2017-01-03 16:52

〔記者錢利忠／台北報導〕25歲湯姓美髮師不滿男友耿令凡與前女友藕斷絲連，前晚到耿男住處談判，酒後相擁入睡，昨清晨湯女卻搭電梯直上12樓墜樓身亡，檢方認為耿男案發前曾揚言「要去死我陪你」，且事後已刪除與湯女LINE對話的部分紀錄，今天下午4點多，以涉加工自殺罪將他移送北檢複訊。

事發後，耿男直到警方找上門才知噩耗；他說，女友睡前說了多次「想去死」，他以為只是氣話，一度回說「要去死我陪你」，未料一覺起來女友已殞命。

耿男告訴警方，前晚湯女說了很多「想去死」等情緒性的話語，他認為湯女只是發洩一下，後來兩人喝了一點酒，感覺氣氛已緩和，還相擁而眠並發生性關係，他以為沒事了，清晨一度聽到女友開關門的聲響，未以為意，仍繼續睡；耿男以自責語氣告訴警方：「如果當時追上去的話，或許事情會有轉圜。」

檢警調查，昨天清晨7點多，湯女摔落台北市和平東路三段公車站牌停等區，全身多處骨折，當場死亡，未留下遺書。