賣回收「不滿被當乞丐」 男涉嫌持刀恐嚇

2017-01-03 16:36

〔記者余衡／新北報導〕48歲林姓男子為賣回收物，昨天兩度前往新北市樹林區大安路上一間資源回收場，不料卻因買賣糾紛與員工魏男起衝突，隨後他返家持短刀及鐵棍開車前往叫囂恐嚇，不料反遭魏男、黃男持撬釘器及打氣筒打跑落荒而逃，警方今早循線在署立台北醫院逮捕林男。

林男到案後供稱，因為缺錢花用昨天先載鐵板去資收場變賣，但因價格談不攏雙方不歡而散，後來他又載了一疊厚紙板前往資收場，雖然成功賣得200多元，但秤重及搬運時都沒人協助，他自覺被命令式口吻指使，怒嗆對方「幹Ｘ娘，把我當乞丐是不是？」後續心生不滿持刀恐嚇反被打跑。

警方表示，林男昨逃逸後曾到亞東醫院就診，隨後開車漫無目的亂晃，今早感到身體疼痛，又前往署北就診時落網，全案訊後依傷害及恐嚇罪函送法辦，林男同時提告毀損及傷害，向對方求償醫藥費及修車費。