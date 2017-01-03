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中市中正國小新年有「更上層樓」的閱讀角

中正國小新年有「更上層樓」的閱讀角「閱讀宇宙」，引導學童在新氛圍下親近閱讀。（圖：中正國小提供）

2017-01-03  16:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕西區中正國小新年有「更上層樓」的新閱讀角！學校新年打造校園新氛圍，利用閒置空間轉化成新閱讀角「閱讀宇宙」，盼引導教室位在高層的班級學童，利用閒餘或片段時間，也能親近閱讀。

中正國小近來積極開發學校閒置空間做新利用，將2、3樓的風雨走廊川堂利用水管化身「閱讀樹」，或是佈置巨型鳥類風箏成「閱讀鳥」空間，新特色的活潑新空間成功吸引學童，下課總有不少人窩在閱讀角消磨時間。

新年到來，學校閱讀空間「更上層樓」，考量高樓層的學童下課時間有限，要衝往1樓時間緊迫，也利用4樓川堂空間打造出「閱讀宇宙」的閱讀角，讓學童更善用課餘時間。

學校的閱讀樹、閱讀鳥、更上層樓到外太空，校長楊敏芸說，學校設計「閱讀樹」期盼帶學生閱讀，將閱讀能力向下扎根，向上萌芽，「閱讀鳥」盼期許學童像小鳥般自由悠遊書海，這次再加入「閱讀宇宙」，則讓學童體會閱讀領域包羅宇宙萬象，鼓勵學童從閱讀勇敢探索「未知的知識星球」，發現更多美好的事務。

學校的構想獲家長會副會長汪國香支持經費，新年成功增添新閱讀角讓學童親近閱讀，因緊鄰學生教學區及活動區，下課走個幾步路就能到，加上色彩活潑，閱讀角已成下課時間人氣空間，成功吸引學生主動親近圖書。

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