欠債尾隨老翁行搶 搶到昔日黃埔軍校少將
2017-01-03 16:16
〔記者王冠仁／台北報導〕45歲張姓男子積欠朋友20萬債務，近期朋友向他催討，但他無力償還；他缺錢孔急鋌而走險，今天早上跑到台北市莒光路上的郵局假裝洽公，實際上卻在鎖定提款民眾想行搶。
張嫌發現94歲楊姓老翁獨自前來提領11萬現金，他待老翁提款完後一路尾隨，趁老翁返回西藏路巷弄內住家時，從背後摀住老翁嘴巴並搶走裝在紙袋內的11萬現金，隨後立即騎車逃逸。
老翁被搶後立刻報警，警方調閱張嫌逃逸沿線監視器畫面追查，由於他頭戴桃紅色安全帽還騎桃紅色機車分外顯眼，警方沒多久在萬大路、莒光路口發現他身影，立即攔截將他逮捕。
張嫌聲稱他已經匯出9萬元還給朋友，還花費部分贓款來吃飯，警方最後在他身上找到1萬9千多元現金，並追回他匯出的9萬元。
警方指出，94歲楊姓老翁其實大有來頭，他是黃埔軍校18期畢業的軍官，早年還參與過不少戰爭，最後官拜少將來到台灣後才退休。他平時與妻子、女兒同住，他今天早上去領錢是為了買股票，沒料到返家時沒把門關好，竟遭張尾隨侵入搶錢。
警方說，張嫌有多起毒品、竊盜前科，他10多年前出獄後，就在萬華一帶四處打零工度日。他今天行搶的機車是前妻所有，犯案前還預先將車牌磨損想躲避查緝，但仍遭警方認出其身形特徵在他犯案後3小時就逮到人，並將他依強盜罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 活化公民社會 人團法將廢除
- 范冰冰砸錢在男友身上不心疼 首曝李晨唯一缺點
- 台製高階實驗鼠南進 1隻要價3萬元
- 被指封殺鍾小平 柯P：應努力罷免我，上節目幹什麼？
- TWICE果然最佳女團！《TT》MV點閱飆速破億
- 社論》從2016的困頓中破繭而出
- 〈紐約性愛檔案〉情趣用品店的XYZ
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 一例一休帶給企業不便 林伯豐籲6月後修法改善
- 接任童軍總會榮譽理事長 潘文忠：全力支持童軍活動
- 住宅大樓排白色泡沫 環保局將開罰
- 「大王」變「複」翁 月薪挑戰40萬
- 捨棄500萬年收入 男星轉行當畫家
- 匯價區間震盪 新台幣午盤小升6分
- 目標場均雙十 施顏宗搶進步獎
- 林心如孕後行動俐落 陳美鳳急催多生幾個
- 「螺絲盃」青棒賽4日岡山開打 12隊競技
- 千億公積金被A 3部會遭糾正
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 土耳其夜店遭恐攻 傳美早已示警
- MLB》陳偉殷年薪狂飆 4大超級強投都不如
- 左右世界局勢 2017年這9大事件必知！
- 美農業部長首選：前喬治亞州長帕度
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 蓄積海外巡迴能量 台灣美術院再辦聯展
- 漫天慘叫！強國奸商為增重 泥漿灌活豬
- 黃小柔生女吃全餐 痛歪了…迎小桃子
- 清新女團禮貌假的？丟棄前輩簽名CD挨譙
- NBA》哈登大三元寫歷史 奪上週最佳球員
- 科技神速 動力火車爆2小時可錄一首
- 書劍集》二○一七年國際市場爭奪戰
- 南非首都市長訪台遭嗆違反一中 柯P：這太重了吧！
- 2016第3季亞洲房價跌幅 香港第1、台北第7
- 施易男緣牽愛貓 新歌訴貓奴心
- 中國頻出招！ 外交部：台梵邦誼穩定
- （贈票）黑人女性站出來 《關鍵少數》曝光NASA無名英雄
- 關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：欠債尾隨老翁行搶 搶到昔日黃埔軍校少將
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分