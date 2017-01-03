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欠債尾隨老翁行搶 搶到昔日黃埔軍校少將

2017-01-03  16:16

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲張姓男子積欠朋友20萬債務，近期朋友向他催討，但他無力償還；他缺錢孔急鋌而走險，今天早上跑到台北市莒光路上的郵局假裝洽公，實際上卻在鎖定提款民眾想行搶。

張嫌發現94歲楊姓老翁獨自前來提領11萬現金，他待老翁提款完後一路尾隨，趁老翁返回西藏路巷弄內住家時，從背後摀住老翁嘴巴並搶走裝在紙袋內的11萬現金，隨後立即騎車逃逸。

老翁被搶後立刻報警，警方調閱張嫌逃逸沿線監視器畫面追查，由於他頭戴桃紅色安全帽還騎桃紅色機車分外顯眼，警方沒多久在萬大路、莒光路口發現他身影，立即攔截將他逮捕。

張嫌聲稱他已經匯出9萬元還給朋友，還花費部分贓款來吃飯，警方最後在他身上找到1萬9千多元現金，並追回他匯出的9萬元。

警方指出，94歲楊姓老翁其實大有來頭，他是黃埔軍校18期畢業的軍官，早年還參與過不少戰爭，最後官拜少將來到台灣後才退休。他平時與妻子、女兒同住，他今天早上去領錢是為了買股票，沒料到返家時沒把門關好，竟遭張尾隨侵入搶錢。

警方說，張嫌有多起毒品、竊盜前科，他10多年前出獄後，就在萬華一帶四處打零工度日。他今天行搶的機車是前妻所有，犯案前還預先將車牌磨損想躲避查緝，但仍遭警方認出其身形特徵在他犯案後3小時就逮到人，並將他依強盜罪嫌送辦。

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  • 張嫌行搶後騎機車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

    張嫌行搶後騎機車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

  • 老翁提款返家時遭尾隨。（記者王冠仁翻攝）

    老翁提款返家時遭尾隨。（記者王冠仁翻攝）

  • 張嫌犯案用的機車，車牌預先磨損想躲避查緝。（記者王冠仁攝）

    張嫌犯案用的機車，車牌預先磨損想躲避查緝。（記者王冠仁攝）

  • 警方查扣張嫌行搶時穿的衣服。（記者王冠仁攝）

    警方查扣張嫌行搶時穿的衣服。（記者王冠仁攝）

  • 警方將張嫌送辦。（記者王冠仁攝）

    警方將張嫌送辦。（記者王冠仁攝）

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