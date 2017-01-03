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找到了！失聯近2天 單攻石夢谷山友尋獲

2017-01-03  16:01

〔記者曾迺強／阿里山報導〕61歲陳姓山友偕妻子元旦晚上到嘉義縣阿里山鄉豐山村遊玩，陳男卻獨自前往石夢谷失聯，消防人員今天下午2點54分終於在神木群步道尋獲陳男，他身體較為虛弱，沒有明顯外傷，消防人員正在護送他下山。

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  • 消防人員尋獲單攻石夢谷的陳姓山友，圖為昨日搜救照片。（記者曾迺強翻攝）

    消防人員尋獲單攻石夢谷的陳姓山友，圖為昨日搜救照片。（記者曾迺強翻攝）

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