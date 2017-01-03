通緝犯扮和尚偷香油錢 警識破逮人

2017-01-03 16:02

〔記者王秀亭／台東報導〕一名身著出家人衣服，在台東市四處化緣的和尚，竟是前科累累通緝犯。

台東警分局馬蘭派出所副所長邱泰德、警員李坤隆在台東市區巡邏時，發現一名出家人穿著修行服裝在寺廟附近徘徊，好心關切之餘，也機警要求看證件查身分證，未料這位自稱姓孫的和尚拿出的是舊式身分證，利用利用M-police小電腦查詢，赫然發現孫男是台南地檢通緝多時的竊盜通緝犯。

孫男向警方坦承平時居無定所，也無一技之長，只能靠著假冒出家人，一來躲避警方查緝，二來可以到處化緣度日，孫男也坦承多次竊取寺廟香油錢，經方偵訊後，將孫男移送法辦。