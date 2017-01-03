26歲宅男罰不怕 網路詐財屢犯不改

2017-01-03 15:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名26歲丁姓男子去年4月間，以「毀滅緣份」登入「老子有錢遊戲」，在公開頻道上發訊，欲以2千元出售70萬「老子幣」，但在被害人入帳之後即告失聯，警方透過網路IP找到丁嫌，依詐欺罪嫌移送法辦，丁嫌早在5年前就以同樣手法行騙，遭橋頭地方法院重判1年6個月。

判決指出，丁姓男子去年4月間透過網銀公司，以暱稱「騙人300」之帳號登入網路「星城online」，又以「毀滅緣份」暱稱登入「老子有錢遊戲」，進行「三方詐欺」。

丁先在「老子有錢遊戲」的公開頻道上發訊，欲以2千元出售70萬「老子幣」，只留下一支非本人登記的手機。一名簡姓玩家見訊與他聯絡，表示有意購買。

丁轉而進入「星城online」遊戲，向不知情的幣商（小雪芙）購買星幣26萬元（價值約台幣2045元），幣商傳了一組繳費帳號給丁之後，丁將帳號轉給簡男，簡男到超商利用Ibon繳二千元之後，卻遲未收到70萬「老子幣」，打丁所留電話也找不到人，才知被騙而報警。

警方透過電腦IP費了一番工夫找到丁嫌，發現丁只是個愛玩網路遊戲的宅男，為了這一、二千元，吃上詐欺官司，均為他十分婉惜。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆