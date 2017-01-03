懷疑A片女主角是他老婆 醋夫擷圖告通姦...
2017-01-03 15:44
［記者錢利忠／台北報導］50多歲男子阿臨（化名）與妻子結婚近30年，兩人婚後偶有摩擦，他去年上網看A片時，發現片中女主角竟貌似妻子年輕時的模樣，質疑妻子背叛他，怒控妻子與片中3名男子通姦；台北地檢署勘查他提供的擷取畫面，認定影中人與他妻子的面貌不符，無法僅憑他的片面指訴，即推論被告出軌，因此將他妻子不起訴。
全案起源於去年間，閒來無事的阿臨上網看A片打發時間，他看著看著，驚覺片中女主角的神韻，竟神似他的妻子，他為此質問妻子，但妻子認為他沒事找碴，而未加以理會。
未料，醋勁大發的阿臨竟愈想愈氣，一口咬定影中人就是他妻子，遂從色情網站上，擷取4張貌似他妻子的女主角圖片，以此控告妻子通姦；他妻子應訊時覺得莫名其妙，除了否認自己是影中人外，也強調從未背叛婚姻。
檢方勘查阿臨提供的網路擷取畫面，並當庭拍攝他妻子的臉部照片進行比對，認定他妻子的容貌與影中人並不相似；但阿臨仍不死心，堅稱影片可能是妻子在20年前所拍。
檢方認為，此案除影中人與被告容貌不符外，縱使阿臨所言屬實，但現在也已超過追訴權時效，考量此案僅有阿臨的單一指訴，且查無被告有何通姦事證，因此認定罪證不足。
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