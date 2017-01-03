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從2016偷到2017 慣竊跨年夜很忙

2017-01-03  15:42

〔記者李忠憲／台中報導〕苗栗55歲慣竊鄭姓男子因案假釋出獄才數月，竟重操舊業，趁跨年假期到豐原區找尋作案目標。他先在去年12月31跨年夜晚上8點多，到中正路、新生北路口的停車場打破一輛汽車車窗後偷走包包，並委由65歲遭通緝的梁姓友人拿偷來的信用卡，到銀樓購買3萬多元的黃金。

鄭男隔日也就是元旦中午，騎乘梁男機車上公老坪，到一家餐廳的戶外停車場，打破4輛汽車車窗竊取內部財物，其中不乏百萬元的賓士。車上包括包包、筆電、蘋果平板電腦及I-PHONE、以及3萬多元現金均被拿走。

豐原分局長林宏儒得知，立刻組成專案小組，動員豐原區各派出所及偵查隊全力偵辦，並成立LINE群組掌握進度。經過濾監視器畫面後，翁子派出所先鎖定到遭通緝的梁男機車出沒公老坪路上。昨日傍晚發現該機車進入豐原市區，頂街派出所立刻動員全部人力追查機車行蹤，後發現停放在一處老舊公寓地下室停車場，立刻在外頭埋伏。

過程中，眼尖員警突然發現一輛行駛而來的機車，竟是日前在豐原火車站前遭竊的機車，立刻騎車上前攔阻，並將車上的人壓制，警員因此膝蓋擦傷，意外發現該男子正是破窗賊鄭男本人。警方也循線逮捕梁男及另一名毒品通緝的56歲康姓男子，全部帶回派出所，並找回筆電、平板電腦。

警方表示，鄭男、梁男均坦認犯行，除分別依竊盜、偽造文書罪嫌送辦外，梁男及康男也分別有毒品、傷害、偽造文書案件通緝。

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  • 跨年期間，涉犯多起破車窗竊案的鄭姓男子。（記者李忠憲翻攝）

    跨年期間，涉犯多起破車窗竊案的鄭姓男子。（記者李忠憲翻攝）

  • 梁姓男子到銀樓盜刷信用卡買黃金。（記者李忠憲翻攝）

    梁姓男子到銀樓盜刷信用卡買黃金。（記者李忠憲翻攝）

  • 員警眼尖逮捕騎贓車男子，意外逮到破車窗賊。（記者李忠憲翻攝）

    員警眼尖逮捕騎贓車男子，意外逮到破車窗賊。（記者李忠憲翻攝）

  • 豐原公老坪上多輛汽車車窗遭破。（記者李忠憲翻攝）

    豐原公老坪上多輛汽車車窗遭破。（記者李忠憲翻攝）

  • 高價賓士車也受害。（記者李忠憲翻攝）

    高價賓士車也受害。（記者李忠憲翻攝）

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