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工人假按摩、真強盜 警方不到4小時逮人破案

2017-01-03  19:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名盧姓工人缺錢花用，竟以LINE誆騙黃女到摩鐵，卻假按摩、真搶劫，當面亮刀洗劫財物，鳳山警方不到4小時循線逮人，訊後將他依強盜罪送辦。

高市1名盧姓男子缺錢花用，竟於12月30日晚間9時許，前往鳳山區1家摩鐵租房，再以LINE聊天通訊軟體，向從事推拿整復工作的黃姓女子誆稱要按摩，黃女依約獨自進入房內。

盧男隨即亮出預藏的水果刀，在黃女面前揮舞，致黃女無法抗拒，盧男喝令黃女脫下衣服，黃女抵死不從，盧嫌再喝令黃女交出身上財物，黃女擔心遭遇不測，交出身上財物1500元。

盧男得手1500元後，離去前還撂話，恐嚇黃女「我是通緝犯、不可以報案，不然不會放過你」，並喝令黃女躲進房內廁所，盧男才騎車逃離現場，黃女事後仍驚魂未定，直到隔天下午5點多才報警。

鳳山警方據報展開調查，過濾監視器畫面，以車追人鎖定盧男涉嫌重大，經向高雄地檢署聲請拘票，12月31日晚間9時30分前往盧男中山路住處，將盧男拘提到案，查扣作案衣物及水果刀1把。

警方表示，嫌疑人盧男（29歲）打零工為生，曾犯下多起竊盜案件，他到案坦承強盜財物不諱，供稱所得1500元贓款，買檳榔、香菸等物，全數已花用殆盡，警訊後將他依強盜罪嫌移送法辦。

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  • 警方花不到4小時，逮獲盧姓工人送辦。（記者陳文嬋翻攝）

    警方花不到4小時，逮獲盧姓工人送辦。（記者陳文嬋翻攝）

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