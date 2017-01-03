斷雙掌丟下9公尺山谷 惡男虐殺判15年6個月
〔記者王定傳／新北報導〕男子邱來富前年間在三重一間KTV遭張姓男子打傷，向「乾哥」張紹華求助，張撂了一群人，把張男押走，持西瓜刀、棍棒、電擊棒等凌虐張男，還拿沖天炮炸他，張男還持小武士刀朝張男左胸等部位揮砍，從凌晨1時許凌虐至4時許，再把奄奄一息的張男丟下9公尺山谷；新北地院依殺人等罪判張15年半徒刑，可上訴。
其餘共犯邱來富觸犯傷害致死罪、判刑8年，王昱翔、楊耀宗及鄭弘翌犯私行拘禁罪，分別判刑9個月至1年不等徒刑；曹瑞祥、陳宏明、李瑋鴻、施孝倫均犯傷害致死等罪，分別判刑7年半至8年9月不等徒刑。
本案發生於前年12月28日晚間，張男酒後持甩棍及空氣槍打傷邱男，21歲的張紹華得知後詢問要不要討回來？邱馬上說：「要討」，立即糾集10餘人，四處尋找張男下落，隔日凌晨發現張男正在三重分局慈福派出所做筆錄，等他步出派出所後，開車尾隨，趁他開門回家之際，持西瓜刀揮砍，押上車開往友人車行。
眾惡煞持棍棒、電擊棒、牌尺等不斷凌虐，張紹華更把好幾支沖天炮數插入張男牛仔褲膝蓋破洞處後點燃炸人，凌晨3時59分，張紹華更拿小武士刀，朝被害者左胸、右手腕、左手背、左大腿等部位猛力揮砍。
凌晨4時許，張紹華本欲將被害者送醫，開車開到一半，張紹華心想若由他出面，可能要負擔責任，乾脆一不做二不休，要求陳宏明及3名少年等把奄奄一息的被害者抬下車，丟下深度達9 公尺山谷，張男當時還慘叫一聲「阿」，張等人聽到後仍不顧其死活，開車離開。張男被尋獲時，雙掌幾乎被砍斷。
合議庭斥責張紹華手段兇殘，目無法紀，視他人生命如草芥，顯無尊重他人生命概念，惡性重大，王昱翔、楊耀宗、鄭弘翌在車行時間甚短，程度較輕，曹瑞祥、陳宏明、李瑋鴻、施孝倫在張紹華持武士刀砍殺時有阻止，良心未泯，但仍未積極將被害人送醫，陳宏明甚至參與後續遺棄行為，考量被告年紀尚輕，血氣方剛，思慮不周，張紹華等人有坦承大部分犯行，因此做出上述判決。
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標題：斷雙掌丟下9公尺山谷 惡男虐殺判15年6個月
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