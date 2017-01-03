冥冥神助？註生娘娘鳳冠被偷 賊半小時後落網

2017-01-03 15:21

〔記者黃旭磊／高雄報導〕註生娘娘鳳冠被偷，賊於半小時後落網。

高雄市大寮區南雄代天府位於鳳林三路，香火鼎盛，常有信眾向註生娘娘求子，去年12月29日清晨，廟祝開廟門時驚見娘娘頂冠沒了，連忙報警，警方調閱監視器發現竊賊於前一晚侵入，身形頗似轄區徐姓慣犯（46歲，竊盜），趕往徐宅查看，於角落發現贓物，徐嫌返家後被捕。

大寮所所長曾富達今天表示，徐嫌坦承生活拮据才偷竊，鳳冠來不及變賣就被逮。

張姓廟祝向警方表示，竊賊膽大包天將歹念動到神明頭頂上，鳳冠為銅質手工打造，造價超過萬元，感謝警方神速破案。