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正妹墜樓殞命案 檢警當庭逮劈腿男送辦

2017-01-03  15:30

〔記者邱俊福／台北報導〕25歲湯姓美髮師因不滿耿姓男友與前女友藕斷絲連，前晚到男友住處談判，酒後相擁入睡，卻在昨天清晨悄悄起身，搭電梯直上12樓後墜樓身亡，檢方認為耿男案發前揚言「要去死我陪你」，且在案發後還發文要去尋短，加上沒有監視器證明死者獨自上樓自殺，認為有加工自殺嫌疑，當庭將他逮捕。

警方調查，昨天清晨7時，湯女摔落台北市和平東路三段公車站牌停等區，全身多處骨折，當場死亡，未留下遺書。警方查知，湯女墜樓前曾傳LINE給母親，內容約略為「對不起，我撐不下去了。」要母親幫忙照顧小孩，湯母察覺有異，回訊息並打電話給女兒要她不要做傻事，湯女未讀也未接電話。

耿男在睡夢中被警方喚醒，下樓查看，見湯女氣絕倒臥公車站牌前，非常傷心。

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  • 台北市和平東路三段清晨發生湯女從12樓頂墜落身亡案件。（資料照，記者姚岳宏攝）

    台北市和平東路三段清晨發生湯女從12樓頂墜落身亡案件。（資料照，記者姚岳宏攝）

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