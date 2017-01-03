高市去年車禍死亡人數 再創新低

高雄港區周邊道路的貨櫃車穿梭，險象環生。（記者葛祐豪攝）

2017-01-03 15:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市前年A1類（24小時內死亡）車禍死亡人數為175人，是10年來首度降到200人以下，去年初步統計再降到164人，再創新低，市長陳菊希望今年目標能降到161人以下。

高雄市機車數量全台最多，超過200萬輛，加上高雄港區周邊道路的貨櫃車穿梭，險象環生，統計從民國94年至103年，每年的A1類車禍死亡人數都超過200人，104年在加強執法下，大幅下降到175人。

高雄市交通局強調，去年（105年）對事故肇事主因分析後，發現高達90%以上是人為因素造成，因此針對併排停車、占用公車停靠區、路口10公尺內紅線停車等三大違規行為，加強勸導、取締，出現成效。

市長陳菊肯定市府道安團隊的努力，也期許今年A1事故死亡人數，要比去年再降低4%、希望達到161人以下的目標。

交通局指出，機車族、70歲以上老人、大型車等，是死亡人數最多的族群。

除了A1類死亡人數再創新低，高雄市去年A2類事故（造成受傷或超過24小時死亡）受傷人數為6萬4千多人，也比前年減少3千多人。