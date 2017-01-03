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少將指揮官假結婚被告發 吃官司黯然退伍

2017-01-03  15:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕服役於國軍某飛行單位的50歲劉姓少將指揮官，為向銀行申貸較高成數的房屋貸款，於是與游姓前妻辦理假結婚，且簽訂契約，載明辦理貸款完成後就辦理離婚，但銀行貸款順利核貸後，游女不願離婚，且告發劉男盜刻劉父印章在結婚證書上蓋章，檢方今日依偽造文書罪嫌將劉男起訴。

劉姓少將指揮官原服役於國軍某飛行單位，先前疑因擔心外遇東窗事發影響仕途，103年1月間與同齡的游姓妻子簽字離婚，後來劉男想購買房子，因有配偶可向銀行申請較高的貸款成數，於是與游女假結婚，且簽訂契約載明辦理貸款完成後就辦理離婚，經雙方各找1個證人在結婚證書上簽名蓋章後，再度登記結婚。

後來銀行貸款核撥順利，劉男要求游女依雙方合約辦理離婚，但游女不願離婚，劉拿著合約向桃園地院民事庭提出婚姻無效之訴；此舉引來游女反擊，告發劉男盜刻劉父印章在結婚證書上蓋章。

桃園地檢署調查時傳喚劉父作證，劉父稱自己沒在兒子的結婚證書上蓋過章，也不知道兒子的婚姻狀況。檢察官認為劉男未經父親同意，擅自在結緍證書上簽名蓋章等，今天依偽造文書罪嫌將劉男起訴。而原本前程看好的劉男，也因此於去年9月1日黯然退伍。

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  • 一名少將指揮官因圖冀銀行貸款成數，而與前妻扮假結婚，因盜刻劉父印章在結婚證書上蓋章，而遭檢方依偽造文書罪嫌起訴。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    一名少將指揮官因圖冀銀行貸款成數，而與前妻扮假結婚，因盜刻劉父印章在結婚證書上蓋章，而遭檢方依偽造文書罪嫌起訴。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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