持67張千元舊鈔去銀行兌換 張男遭送辦
2017-01-03 14:55
張男拿出67張舊款千元鈔要兌換被警方發現。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕54歲張姓男子，上週五拿著67張舊款千元大鈔，前往台灣銀行板橋分行要兌換，由於張男持有舊鈔數量不少，駐守該處的保七總隊第一大隊警員上前關切詢問。警方研判這67張紙鈔可能是偽鈔，於是送交中央銀行發行局進一步鑑定，同時將張男依偽造貨幣罪嫌送辦。
張男告訴警方，他在工作的資源回收場意外發現這些紙鈔，但警方對他說法抱持存疑，因為這種舊款千元紙鈔已經停用多年，以往民眾兌換也都是少數幾張；張男見警方起疑，又改口「是資源回收廠老闆交代來換的」。
警方見他說詞反覆更加懷疑，找來台銀人員查看，台銀人員發現其色澤、質感與真鈔差異頗大，連鈔票上面獨一無二的紙鈔號碼居然還有多張一樣；台銀人員進一步查看發現這67張紙鈔的鈔票號碼居然只有3組。
警方指出，目前市面上流通的是「第五代」千元紙鈔，舊款「第四代」在2002年7月1日停止發行，回收時間已經長達14年之久，目前市面上已經幾乎沒人使用。
警方與台銀人員共同檢查偽鈔。（記者王冠仁翻攝）
這批拿來兌換的舊款千元鈔，鈔票上面的號碼居然有多張相同。（記者王冠仁翻攝）
警方查扣到67張舊款千元偽鈔，與真鈔色澤明顯不同。（記者王冠仁翻攝）
警方查扣到67張舊款千元偽鈔，與真鈔色澤明顯不同。（記者王冠仁翻攝）
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