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梅山殺妻案凶嫌 喉嚨卡異物亡

2017-01-03  14:58

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉陳姓男子涉嫌在105年12月15日持刀殺妻，陳妻身中4刀傷重不治，檢方向嘉義地院聲押陳男獲准，孰料，陳男12月30日在嘉義看守所因喉嚨卡異物送醫不治，檢警今相驗陳男遺體，初判死因為氣管卡異物，引發呼吸衰竭，至於是自殺或意外，明天將勘驗看守所監視器畫面釐清。

住在嘉義縣梅山鄉的陳姓男子（49歲），曾因情緒不穩接受治療，上月有復發跡象拒絕送醫，陳妻電詢親友就醫資訊，引爆陳男怒氣，持菜刀猛刺妻子後，逃往後山，當日被警緝獲，依殺人罪嫌移送嘉義地檢署，檢方訊後聲押獲准。

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  • 梅山殺妻案凶嫌，喉嚨卡異物亡，圖為警方在案發地點拉起封鎖線蒐證。（記者曾迺強翻攝）

    梅山殺妻案凶嫌，喉嚨卡異物亡，圖為警方在案發地點拉起封鎖線蒐證。（記者曾迺強翻攝）

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