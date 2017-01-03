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幸安國小火警財損 粗估幾十萬元

台北市幸安國小今天（3日）上午傳火警，燒毀多部機車，警方前往採證。（記者方賓照攝）

2017-01-03  14:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市幸安國小今早驚傳火災意外，更一度傳出疑似遭人丟擲汽油彈，校方緊急疏散全校1500多名師生，所幸無人傷亡，共燒毀8輛機車。市府高層及警方緊急介入調查，警方調閱校內周遭監視器，發現起火前有一名校內高年級男學生靠近機車棚內某輛機車，並有類似持不明物體碰觸機車車體部分。警方根據監視器透過校內教職人員確認該名學生身分，在校內教室找到這名學生、並通知家長到場陪伴接受警詢

幸安國小校長陳順和表示，刑責部分會由調查單位決定是否移送，但就小學的處理方式，以輔導跟管教為主，財物損失則是由家長負責，實際賠償金額還在計算中，目前粗估幾十萬元跑不掉，陳順和指出，學童平日在校表現沒有特別狀況，家庭狀況也很不錯，聽到學童因為好玩而造成意外，大家都很驚訝。

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  • 校方緊急疏散全校1500多名師生。（北市教育局提供）

    校方緊急疏散全校1500多名師生。（北市教育局提供）

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標題：幸安國小火警財損 粗估幾十萬元


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