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年關近 高雄假收租婆橫行大樓收租

2017-01-03  14:57

〔記者黃旭磊／高雄報導〕年關近，高雄左營、鼓山一帶大樓出現女子謊稱房東友人，向管理員收租後離去，警方獲報處理，70多歲管理員需賠償1萬多元。

「我是房東朋友來收房租，」綁馬尾中年婦女昨（2日）晚間約7點半騎車到巨蛋商圈一棟大樓門口，佯稱房東友人向管理員收租，當天下午3點許剛好有住戶寄放房租1萬3500元，管理員轉交房租為常態，沒多懷疑，付款後要求簽收，女子數錢後簽下陳姓疑似假名，還與管理員談笑問「你們這邊有房子要賣嗎？」

張姓屋主於女嫌走後半小時趕來，驚訝房租被領走，要求管委會主委到場並報警。女房客稱，租房1年用轉帳繳租，「第一次拜託管理員轉交就被騙錢，很難過。」其餘租戶嚇到不敢拜託轉交租金。

轄區警方今天表示，女房客到所製作筆錄，相關監視畫面都已存證調查，可能是隨機犯案，也不排除與房客、屋主相識，年關近，擴大偵辦。

這名70多歲管理員幼女去年剛唸大學，需值夜班負擔費，被騙錢哭訴先由公司墊付，再由每月薪水分期還款，據悉，月薪約2萬元，生活頓陷困境。

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  • 假收租婆鎮定地數錢。（記者黃旭磊翻攝）

    假收租婆鎮定地數錢。（記者黃旭磊翻攝）

  • 假收租婆（右）犯案前問「你們這邊有房要賣嗎？」（記者黃旭磊翻攝）

    假收租婆（右）犯案前問「你們這邊有房要賣嗎？」（記者黃旭磊翻攝）

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