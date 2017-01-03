妙齡美髮師搭小黃運毒 警查獲250包「小惡魔」

2017-01-03 15:22

〔記者邱俊福／台北報導〕林姓妙齡美髮師，今天凌晨3時許涉嫌攜帶重量高達3.22公斤的250包「小惡魔」咖啡包，搭乘計程車運毒，遭北市警大安分局羅斯福路派出所攔檢查獲，雖神情自若，表達毒品是欠債友人抵債寄放，否認知情是毒品，但警方懷疑其供詞，除移送法辦，並將持續深入追查毒品流向，向上溯源。

警方調查，21歲林女在北市中山區酒店內擔任酒店內的美髮設計師，自稱毒品是1名男性友人積欠8萬元，故赴北市景後街對方住處大樓，對方交付這些毒咖啡包抵債，俟幾天後有錢歸還，再拿錢贖回。

警方說，今天凌晨3時許，林女於北市文山區攔搭計程車欲返回新生北路的住處，行經辛亥路與建國南路口時，遭到攔檢，當時於後座乘客林女受盤查時神情自若，但警方發現身旁紙箱內有印著「小惡魔」圖案的毒咖啡包，計250包，經進一步檢驗呈現毒品反應，全案詢問後依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

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