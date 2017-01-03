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幸安國小火警 起火原因竟是學童好玩點火...

2017-01-03  14:16

〔記者邱俊福／台北報導〕北市幸安國小機車停放區火警案，北市警大安分局與少年隊調閱監視器發現該校某名五年級在校生涉有嫌疑，經聯繫其父母到校輔導室陪同調查，初詢該名在校生坦承基於一時好玩心態，持打火機點燃其中一部機車置物箱內的抹布，未想到會造成這種嚴重後果，全案依法調查處理中。

台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，發生火警，火勢迅速延燒，警消獲報趕抵現場，立即疏散1522名師生，並撲滅火舌，共燒毀8輛機車，幸無人傷亡。

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  • 台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，發生火警，一名在校生坦承一時好玩，持打火機引發火災。（記者方賓照攝）

    台北市幸安國小左側機車棚，今天上午10時30分許，發生火警，一名在校生坦承一時好玩，持打火機引發火災。（記者方賓照攝）

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