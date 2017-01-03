同班同學伸狼爪 竟在女同學機車裝追蹤器

2017-01-03 14:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕張姓男子追求班上17歲女同學阿芳（化名）未果，竟在她的機車上偷裝衛星導航追蹤器，再半路攔截強拉進車，強摸胸部企圖性侵，因女同學掙扎才未得逞，經報案送辦起訴，法官依對少年強制性交未遂罪，判刑2年4個月。

被告張男表示和阿芳是夜間部同學，辯稱曾問過她的年紀，對方說已滿18歲，並說有機車駕照，才誤認已經成年，但阿芳否認曾回答這些問題，法官認為被告同學絕大多數仍是15歲或16歲的未成年人，被告主觀上應可預見阿芳極可能未滿18歲，故不採信被告說詞。

據調查，被告追求夜間部同班同學阿芳，105年6月間在她的機車上裝衛星導航追蹤器，掌握她騎經小港區高鳳路上，便開車半路攔下她，不顧其反抗強拉進車後座，並將車門上鎖剝奪行動自行，一路開至偏僻處停車，對她伸出狼爪，強摸胸部、下體，還企圖強脫對方褲子。

被害人拚命掙扎才未得逞，手部因此挫傷，阿芳苦苦哀求才獲釋放，被告將她載回機車停放的路旁，並要求阿芳收下2千元，才讓她下車離去，被害人報警交出2千元，員警在機車底盤查扣追蹤器，令阿芳害怕、憤怒，不願原諒對她伸魔爪的同班同學。

法官除判張男性交未遂罪2年4個月，另涉妨害自由、妨害秘密2罪，合計判刑6個月，此部分可易科罰金，全案可上訴。