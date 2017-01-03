無業逆子酒後鬧事 鐵條毆打86歲老母致昏迷

2017-01-03 14:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉周姓男子（52歲）酒後疑似持鐵條痛打母親，86歲的老母大聲哀號，鄰居前來關心，反被周男嗆「看三小」，警方抵達時，周已停手，母親昏迷，頭部不斷流血，趕緊送醫急救，周男被警方移送，矢口否認有打母親，還說是母親自己跌倒，警方以殺人未遂罪移送，今天凌晨被檢方聲請羈押獲准。

警方表示，周男平日無業在家，經常喝酒買醉，酒後就鬧事，家人曾聲請保護令，１月1日晚間8點，他又酒後持不明器械毆打母親，母親痛得大聲哀號，鄰居前往關心，從門後看到周男像拿一支鐵條狠打老母，被周男發現，馬上被嗆「看三小」，周男眼看毆母事跡敗露，就停手躲到房內。

鄰居報警，警方趕來，周母呈現昏迷，只見她右手肘、胸腹部都有挫傷，最慘的是頭部一直流血，警懷疑頭被打爆，趕緊送醫，醫師發現頭部有6公分的撕裂傷，顱內出血，經過治療，昏迷指數已到12，目前仍在加護病房觀察。

周男犯案後把血衣脫掉，警方在屋內找這件血衣，但周仍矢口否認毆打母親，警方問母親為何受傷？周回答「是母親自己跌倒受傷」。

即使罪證確鑿，昨晚檢察官何蕙君偵訊周男時，他仍否認毆打母親，檢方認為，周男涉嫌重大，此次若非鄰居報警，老母恐死於非命，且其又脅迫相關人員，因此向院方聲押獲准。

警方說，周男有4次喝酒鬧事前科，周母共有3子，其中2子已過世，因此對他一再隱忍，過去母親也申請過保護令，但在2個禮拜前到期，周母並未再申請。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆