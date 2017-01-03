騙價差！豪房變一般旅社 張淑晶騙到國外去

張淑晶趁馬籍遊客出門跑到旅社要求退房退錢。（圖為旅社陳老闆提供）

2017-01-03 13:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕張淑晶騙到國外去！臉丟大了！惡名昭彰的惡房東張淑晶這次不以租屋詐騙，改用「旅遊訂房」行詐，2名馬來西亞籍遊客藉由國際訂房網花150美元向張訂了豪華飯店準備在台開心跨年，未料來台準備入住竟變成一般旅社，張以此賺價差，還向旅社要求退房退錢，指稱「入住的又不是我」，氣得旅社老闆拿出手機蒐證並叫警察，張才悻悻然離去。

張淑晶這些年騙過的租屋客不計其數，總是訂立不平等契約，還巧立名目收取各式修繕費用，與她對簿公堂者，含租屋客、親友等共有66人，她遭控罪名包括詐欺、恐嚇取財、誣告，檢方日前將他起訴求刑8年，張的名聲也經由媒體報導臭名遠播，這次仍學不乖換個手法再行騙。

張淑晶這次在國際訂房網PO上豪華飯店房間照，誘使馬來西遊客訂房，收取150美元，折合台幣約4500元，結果她私下跑到位於新北市永和竹林路某旅社以自己的名字訂了僅需1200元的普通房間，馬籍遊客去年12月31日來台後大為傻眼，但也就這麼算了，張還趁馬籍遊客出門購物時，再跑到旅社退房，陳姓旅社老闆直斥張根本「一魚兩吃」，雙方都要騙。

警方表示，這起案件警方到場時，並未發生衝突，而馬籍遊客也並未向張淑晶提告，故讓雙方離去，此案未成案。