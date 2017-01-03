| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

騙價差！豪房變一般旅社 張淑晶騙到國外去

張淑晶趁馬籍遊客出門跑到旅社要求退房退錢。（圖為旅社陳老闆提供）

2017-01-03  13:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕張淑晶騙到國外去！臉丟大了！惡名昭彰的惡房東張淑晶這次不以租屋詐騙，改用「旅遊訂房」行詐，2名馬來西亞籍遊客藉由國際訂房網花150美元向張訂了豪華飯店準備在台開心跨年，未料來台準備入住竟變成一般旅社，張以此賺價差，還向旅社要求退房退錢，指稱「入住的又不是我」，氣得旅社老闆拿出手機蒐證並叫警察，張才悻悻然離去。

張淑晶這些年騙過的租屋客不計其數，總是訂立不平等契約，還巧立名目收取各式修繕費用，與她對簿公堂者，含租屋客、親友等共有66人，她遭控罪名包括詐欺、恐嚇取財、誣告，檢方日前將他起訴求刑8年，張的名聲也經由媒體報導臭名遠播，這次仍學不乖換個手法再行騙。

張淑晶這次在國際訂房網PO上豪華飯店房間照，誘使馬來西遊客訂房，收取150美元，折合台幣約4500元，結果她私下跑到位於新北市永和竹林路某旅社以自己的名字訂了僅需1200元的普通房間，馬籍遊客去年12月31日來台後大為傻眼，但也就這麼算了，張還趁馬籍遊客出門購物時，再跑到旅社退房，陳姓旅社老闆直斥張根本「一魚兩吃」，雙方都要騙。

警方表示，這起案件警方到場時，並未發生衝突，而馬籍遊客也並未向張淑晶提告，故讓雙方離去，此案未成案。

廣告
  • 一般旅社房間僅需1200即可入住，張淑晶狠削馬籍旅客約3300元。（圖為旅社陳老闆提供）

    一般旅社房間僅需1200即可入住，張淑晶狠削馬籍旅客約3300元。（圖為旅社陳老闆提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張淑晶 租屋 訂房 詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：騙價差！豪房變一般旅社 張淑晶騙到國外去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.