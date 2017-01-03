軟爛大盜偷多處闖空門 鞋把上留指紋露餡
〔記者吳仁捷／新北報導〕年輕的曾士泰不願找工作，還染上毒癮，遊手好閒的他開始在新北市多處犯案，他多挑老舊公寓下手，從防火巷侵入民宅偷竊，但他犯案多起，被錄下看似斯文的臉部特徵，一次犯案時，他在鞋把留下指紋，警方循線緝獲曾嫌到案，他辯稱沒錢買毒才犯案，辯稱先借錢，以後還會還，被失主直斥「軟爛」，警方今依竊盜罪嫌函送法辦，擴大追查曾嫌犯行。
警方調查，27歲曾士泰從去年6月起陸續在新北市板橋、中和、新店、三重等地的公寓闖空門，他犯案時戴上手套，避免在撬棒等犯案工具上留下指紋，但犯案期間，他持鞋把、剪刀，撬、剪開門板，離去時忘了帶走，警方就從剪刀手把上殘留的指紋，加上過濾臉部特徵，鎖定曾嫌犯案。
海山警分局說，曾嫌犯案去年8月在板橋埔墘地區，潛入一間民宅偷竊，被拍下影像，他還密集到鄰近的中和、三重犯案，他犯案時多挑選老舊公寓，趁白天民眾上班、外出時侵入，只要發覺屋內可能有人，他為免與屋主衝突，就會重新選擇犯案目標；警方還發現，曾嫌犯案時刻意拔下眼鏡，但不經意向天花板瞄了一眼，就被錄下整個臉部。
警方調查，曾嫌去年8月到板橋中山路一處老舊住宅犯案，持鐵棍、鞋把撬開門縫，侵入民宅偷竊總價約7萬5000元的現金、翡翠項鍊後變賣，不知房東因曾遭竊，在住處裝設監視器；而曾嫌去年10月在三重犯案時，因戴著手套犯案，雙手悶熱，他脫下手套，拿出剪刀剪開門板，侵入犯案得手後，疑因太高興，竟拿走1萬元現金後，就從後門逃走，但沒想到留下他犯案時留下的鞋把等犯案工具遺留的殘存指紋，也成為他日後被逮時的鐵證。
警方逮獲曾嫌後，他辯稱退伍後就打零工維生，最近因沒錢買毒，才闖空門偷竊，將現金及金飾變賣後買毒解癮，他還辯稱現在沒工作，只是借用，以後有錢時就會歸還。
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