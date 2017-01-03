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77歲老翁遭鄰居重擊 7個月後去世 莽男被判3年半

2017-01-03  13:23

〔記者楊國文／台北報導〕56歲陳姓男子不滿去年和77歲魏姓鄰居的孫子發生車禍致腳部受傷，疼痛不已，事發後遷怒魏翁身上，持安全帽朝魏翁頭部揮擊，魏翁雖成功閃避，但重心不穩後仰倒地，使後腦重擊地面，送醫後昏迷，需長期臥床和使用呼吸器維生，7個多月後去世，高等法院認定陳男雖和魏翁死亡無直接關係，不構成傷害致死罪，但觸犯傷害致人重傷罪事證明確，今判他3年6月徒刑，還可上訴。

此案兩造是30多年的老鄰居，高等法院判決認定，陳男正值壯年，明知魏翁已經77歲高，且頭部是人體脆弱部位，若朝他的頭部揮擊，可能造成重大傷害，或使他為閃避而發生意外，本案陳男所為使魏翁為閃避安全帽而倒地，使後頭部撞擊地面而造成長期卧床等重傷害，兩者有相當因果關係。

高院認為，陳男犯行不輕，但他從警訊、偵查、審理期間均坦承犯行，雖未和被害家屬談成賠償事宜，但原審時已先匯款100萬元給被害家屬，具和解誠意，因此今判他3年6月徒刑。

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  • 高等法院（如圖）審理認定，陳男以安全帽雖未揮擊到魏翁頭部，但造成他閃避後倒地後腦重擊地面致重傷害，臥病七個月後去世，仍依傷害致人重傷害罪判他三年半。（記者楊國文攝）

    高等法院（如圖）審理認定，陳男以安全帽雖未揮擊到魏翁頭部，但造成他閃避後倒地後腦重擊地面致重傷害，臥病七個月後去世，仍依傷害致人重傷害罪判他三年半。（記者楊國文攝）

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