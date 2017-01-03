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3歲男童疑遭餵毒 送醫搶救中

2017-01-03  13:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名3歲曾姓男童今日上午10時許被母親送往醫院急救，男童出現亢奮、筋攣等情形。醫師用束帶將男童固定，並用排尿法讓他排出毒品。黃姓母親向警方表示，男童是誤食同居男友的毒品才會發生意外。警方認為，案情並不單純，目前正在追緝黃女的同居人中。

警方調查，30歲黃姓女子與前夫離婚之後，帶著與前夫生的男孩與黃姓男友同居在基隆市山海觀社區內。昨日上午男童就已經出現亢奮的情形，整晚都不睡覺，還出現意識不清的昏迷情形，黃女才趕緊通報119將男童送往醫院救治。

據悉，黃女近期在和男友談分手，雙方已經發生多次口角，今日上午發現兒子情緒亢奮，但四肢癱軟，趕緊將他送醫搶救，目前昏迷指數9。

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  • 男童的母親（條紋衣女子）在醫院照顧被餵毒的曾姓男童（記者吳昇儒翻攝）

    男童的母親（條紋衣女子）在醫院照顧被餵毒的曾姓男童（記者吳昇儒翻攝）

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