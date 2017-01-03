見笑轉生氣！ 兄弟檔虧妹要LINE不成竟打她朋友
2017-01-03 13:22
〔記者曾健銘／新北報導〕22歲李姓男子，跨年夜與21歲胞弟、周姓好友到新北市新莊民安路的KTV歡唱，結束後下樓發現27歲劉姓女子貌美動人，遂主動上前搭訕要LINE，但遭拒絕，劉女的友人見狀也當起「護花使者」趕人，李男「見笑轉生氣」，竟夥同友人痛毆對方，雙方6人在大街上大打出手，警方趕抵現場將6人逮捕，全依妨害秩序罪嫌送辦。
警方調查，有槍砲前科的李男，在跨年夜與三五好友到新莊喝酒唱歌，一行人歡唱到隔天清晨才離去；當時李男與弟弟還有周姓友人步出KTV時，發現面容姣好的劉女，遂主動搭訕並要LINE，劉女的陳姓、蘇姓、吳姓男友人發現後上前關切：「她有男朋友了！」
孰料，李男仍不肯罷休仍死纏爛打，吳男為了逼退對方，不停地狠瞪對方，讓李男惱羞成怒，夥同2友爆打對方，雙方在大街上演全武行，新莊分局光華派出所獲報，派出快打部隊趕赴現場，將6人帶回警局偵辦。
偵訊時李男供稱因為要不到LINE已經很不爽，對方1名吳姓男子又一直瞪他，一氣之下才會出手毆打對方，警訊後依妨害秩序罪嫌將6人移送法辦。
相關影音（擷取於臉書「黑色豪門企業」）
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