| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

幸安國小火警虛驚 起因疑是學童點火

台北市幸安國小今上午10點30分發生火警，事後警方調閱監視器畫面，卻發現1名孩童在機車車輪處點火，疑似是起火原因。（記者方賓照攝）

2017-01-03  13:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市幸安國小左側機車棚今天上午10點30分發生火警，警消獲報趕抵現場撲滅火勢，校方立即疏散1522名師生，事後警方調閱監視器畫面，卻發現有1名孩童在機車車輪處點火，疑似是起火原因。

根據《聯合報》報導，在撲滅火勢後，警方調閱監視器畫面，發現有1名孩童在機車的車輪處點火，經循線追查發現該孩童是該校學生，目前已聯繫家長到校，協助了解事發過程。

幸安國小的機車棚今天上午10點30分忽然起火，一度傳出遭到丟擲汽油彈，消防隊獲報趕到後撲滅火勢，火勢造成8輛機車全毀、2輛機車半毀，建築物也被濃煙燻黑，而校方在意外發生當下便緊急疏散1522名師生。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 幸安國小 火災
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：幸安國小火警虛驚 起因疑是學童點火


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.