幸安國小火警虛驚 起因疑是學童點火

台北市幸安國小今上午10點30分發生火警，事後警方調閱監視器畫面，卻發現1名孩童在機車車輪處點火，疑似是起火原因。（記者方賓照攝）

2017-01-03 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市幸安國小左側機車棚今天上午10點30分發生火警，警消獲報趕抵現場撲滅火勢，校方立即疏散1522名師生，事後警方調閱監視器畫面，卻發現有1名孩童在機車車輪處點火，疑似是起火原因。

根據《聯合報》報導，在撲滅火勢後，警方調閱監視器畫面，發現有1名孩童在機車的車輪處點火，經循線追查發現該孩童是該校學生，目前已聯繫家長到校，協助了解事發過程。

幸安國小的機車棚今天上午10點30分忽然起火，一度傳出遭到丟擲汽油彈，消防隊獲報趕到後撲滅火勢，火勢造成8輛機車全毀、2輛機車半毀，建築物也被濃煙燻黑，而校方在意外發生當下便緊急疏散1522名師生。

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